Oto fryzury, na których nie widać odrostu - zdjęcia i pomysły. Takie są modne trendy w koloryzacji włosów [3.03.2024 r.]

Na takich włosach nie widać odrostu - oto pomysły na modne fryzury

Przyjmuje się, że włos rośnie średnio 0,35 milimetra na dobę, 1 cm w ciągu miesiąca. W praktyce jest to jednak kwestia bardzo indywidualna. Tempo porostu włosów w dużej mierze zależy od predyspozycji genetycznych, kondycji organizmu czy sposobu odżywiania. Kluczowe znaczenie ma także pielęgnacja skóry głowy. Włosy starannie pielęgnowane mogą rosnąć nawet ok. 2 cm na miesiąc. Pomóc mogą masaże skóry głowy i stosowanie wcierek. Maksymalna długość włosów na głowie to około 1 metra.

Farbowanie włosów to jeden z najczęściej wybieranych zabiegów fryzjerskich. Koloryzacja nie tylko nadaje włosom głębię koloru, miękkość i blask, ale również ukrywa siwe włosy. Efektem ubocznych niektórych koloryzacji jest dosyć szybki odrost, co zmusza wiele kobiet do powtórzenia farbowania już po miesiącu. Zebraliśmy modne koloryzacje, na których nie widać odrostów.

Takie są najlepsze pomysły na fryzury, na których nie widać odrostu

Istnieją fryzury i koloryzacje, na których odrost przez długi czas nie jest widoczny. Jednym z rozwiązań jest flamboyage - specjalna technika farbowania włosów, dzięki której odrost nie będzie szybko widoczny. Włosy wyglądają tak, jakby były muśnięte słońcem, jasne pasemka delikatnie się przenikają, co daje efekt trójwymiarowości i objętości.

Ombre i sombre to wciąż modny sposób farbowania włosów - to koloryzacja, która polega na pozostawieniu ciemnej nasady włosów i dość mocno rozjaśnionych końcówek. Różnica w kolorze jest dosyć wyraźna, lecz przejście między odcieniami jest bardzo płynne. Sombre to technika koloryzacji włosów bardzo podobna do ombre, jednak tu przejście między kolorami jest bardziej naturalne i płynne. Sombre daje efekt włosów naturalnie rozjaśnionych przez promienie słońca.

Koloryzacja shadow roots sprawi, że nie trzeba tak często odwiedzać fryzjera. Koloryzacja ta polega na nałożeniu ciemniejszej farby u nasady. Kolor farby nakładanej na odrost jest bardzo zbliżony do naturalnej barwy włosów. Reszta pasm przechodzi stopniowo w jaśniejszy kolor. Daje to bardzo naturalny efekt zarówno u blondynek, jak i brunetek.