Oto hity monet i banknotów kolekcjonerskich 2021 roku. Zobacz koniecznie! [zdjęcia - 15.11.21]

20 zł i 500 zł. Banknot i moneta

Od 9 listopada w oddziałach NBP, m.in. w Bydgoszczy, można kupić banknot kolekcjonerski i złotą monetę kolekcjonerską „Lech Kaczyński. Warto być Polakiem” – banknot o nominale 20 zł i monetę o nominale 500 zł.

Banknot kolekcjonerski - 20 zł z Lechem Kaczyńskim - został wyemitowany w nakładzie do 80 tys. sztuk i można go nabyć w cenie 100 zł brutto. Nakład złotej monety to 1500 sztuk, a cena - 9500 zł brutto. Banknoty i monety kolekcjonerskie są do kupienia w Oddziałach Okręgowych NBP i sklepie internetowym NBP Kolekcjoner.