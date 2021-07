Oto horoskop miłosny na początek lipca. Te znaki zodiaku czeka szczęście w miłości! [lista - 1.07.21 r.]

Zdzisław z Sanatorium Miłości jest ze swoją eks. O Jadwidze mówi: Zagraliśmy role [zdjęcia]

- To była telewizyjna przygoda, a my zagraliśmy oczekiwane od nas role - tymi słowami podsumował relację z Jadwigą Zdzisław, jeden z najpopularniejszych uczestników Sanatorium Miłości. Ich flirt nie przetrwał próby czasu. Zdzisław wrócił do - sporo młodszej od siebie - byłej partnerki.