Oto ile pieniędzy można przechowywać w domu. To mówią przepisy w 2024 roku [2.02.2024]

To ile pieniędzy przechowujemy w domu czy na koncie to nasza indywidualna decyzja uzależniona jedynie od możliwości finansowych. Nie ma przepisów ograniczających w tej kwestii. Warto jednak wiedzieć o bezpieczeństwie w przypadku trzymania pieniędzy zarówno w domu jak i w banku.

Niebezpieczeństwem dla pieniędzy w domu jest między innymi kradzież czy pożar, dlatego warto dobrze przemyśleć zarówno miejsce trzymania pieniędzy w domu jak i kwotę. Przy tym nie zapominajmy, że w ostatnich latach oszuści coraz częściej okradają nas z pieniędzy, które mamy na koncie w banku.

Warto pamiętać o rozproszeniu środków i nie trzymaniu wszystkich oszczędności w jednym miejscu. Trzymanie pieniędzy w domu to zdecydowanie dobry pomysł, bo mamy do nich dostęp tu i teraz bez szukania banku czy bankomatu. W banku jednak wydają się one bezpieczniejsze, choć w ostatnich latach to właśnie środki z kont bankowych narażone są na kradzieże najbardziej.