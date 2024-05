Oto jak dostać zwrot nadpłaty składki zdrowotnej. Do 3 czerwca ZUS czeka na wnioski [29.05.2024] Małgorzata Stempinska

Do 3 czerwca br. przedsiębiorcy mają czas, by złożyć wniosek o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej za 2023 rok. Jeśli nie zdążą w tym terminie, ZUS rozliczy nadpłatę na koncie płatnika do końca tego roku.