Oto jaka będzie pogoda w wakacje. Kiedy najlepiej zaplanować urlop? [25.05.21]

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przygotował eksperymentalną prognozę długoterminową na wakacje 2021 r. Zdaniem synoptyków czerwiec będzie należał jedynie do ciepłych, a nie gorących miesięcy. W dodatku w drugiej połowie można spodziewać się opadów deszczu - na wschodnich krańcach możliwa suma opadów powyżej normy. Oznacza to, że pogoda będzie bardzo podobna do tej z maja.