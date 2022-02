Oto jeden z najgorętszych trendów fryzjerskich w 2022 roku. Truskawkowy blond! Kamila Pochowska

Różowy odcień podkreśla urodę i jest często wybierany przez światowej sławy gwiazdy. Pokochały go Emma Stone, Blake Lively, czy Nicole Kidman. Do kogo pasuje ten oryginalny odcień?

