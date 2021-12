Oto kalendarz dni wolnych 2022 - tak możesz zaplanować swój urlop. Więcej dni wolnych od pracy! [20.12.2021 r.]

Dni wolne od pracy 2022

Dodatkowy dzień wolny w styczniu 2022 roku

Jeden dzień wolny więcej w 2022 roku! 1 stycznia 2022 r. przypada w sobotę. Oznacza to, że pracownikowi przysługuje jeden dodatkowy dzień wolny do odbioru za Nowy Rok, które wypada w sobotę. Pracodawca ma obowiązek udzielenia innego dnia wolnego pracownikom, którzy pracują od poniedziałku do piątku (art. 130 paragrafu 2 KP). Musi on być wykorzystany w tym samym okresie rozliczeniowym, czyli, w większości przypadków, w tym samym miesiącu. Okazja będzie już 3 lub 7 stycznia.