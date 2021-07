Oto królestwa Gessler, Starmach i Makłowicza. Takie kuchnie mają znani kucharze! [zdjęcia - 4.07]

Kartony podrożały, bo surowiec jest coraz droższy. Pandemia zapakowała popyt do pudeł

W pandemii częściej robimy zakupy przez internet, więc wzrósł popyt na kartony. To podniosło ceny, ale producenci opakowań twierdzą, że nie oni na tym korzystają, bo za surowiec do produkcji płacą więcej. W dodatku coraz częściej go brakuje.