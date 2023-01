Oto Krzysztof z Torunia z "Sanatorium miłości 5". Po pierwszej randce od Anity usłyszał: "Bajerant jesteś" [zdjęcia - 12.01.2023 r.]

Krzysztof z Torunia po pierwszym odcinku programu "Sanatorium miłości 5" dał się poznać jako niezwykle wesoły mężczyzna. Ze swoją żoną przeżył 21 szczęśliwych lat. Zmarła bardzo wcześnie, bo w wieku 47 lat. Przez kolejne lata Krzysztof dzielił czas między dom, pracę, syna i córkę. Teraz przyszedł czas na niego samego. - Wiedziałem, na co się przygotowuję i co mam tu osiągnąć. Przyjechałem poznać kobietę mojego życia - wyznał Krzysztof w "Sanatorium miłości"Zobaczcie, co działo się w pierwszym odcinku "Sanatorium miłości". Tak Krzysztof tańczył na Rynku w Toruniu >>>>

screnn z programu TVP "Sanatorium miłości"