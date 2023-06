Oto limity wypłat z bankomatów. Tyle maksymalnie wypłacisz pieniędzy w czerwcu 2023 [6.06.2023] Sandra Szymańska

Aby wypłacić pieniądze, nie trzeba iść do siedziby swojego banku. Wystarczy udać się do najbliższego bankomatu. Mimo że coraz rzadziej płacimy gotówką, a korzystamy z płatności elektronicznej lub za pomocą karty i telefonu, to jednak zdarza się jednak, że transakcję możemy zrealizować jedynie gotówką. Ile pieniędzy można wypłacić z bankomatów najpopularniejszych banków? Ile najmniej? Oto limity wypłat gotówki z bankomatów.