Oto lista długów, które przedawniają się w 2023 roku. Sprawdź, czego już nie musisz płacić [14.04.2023 r.]

Na początku zaznaczmy, że oczekiwanie na przedawnienie długu to nie jest dobry pomysł. Długi, które mamy powinniśmy spłacać. Nikt z nas z pewnością nie chciałby zostać w ten sposób pozbawiony pieniędzy. Są jednak sytuacje od nas niezależne, w których spłacenie długów staje się dla nas niemożliwe, np. związane z utratą pracy, czy chorobą kogoś bliskiego. W takich sytuacjach przedawnienie długu może się okazać dla nas wybawieniem. Jednak musimy pamiętać, że do przedawnienie długu dochodzi w określonej sytuacji.

Jeśli przestaniemy spłacać swoje zobowiązania zostaniemy pozbawieni dostępu do wody czy energii elektrycznej w naszych domach a nawet możemy stracić dom/mieszkanie. Oczywiście gmina powinna nam zapewnić dostęp do wody czy lokalu zastępczego, ale oznacza to dla nas pogorszenie warunków mieszkaniowych.