Oto lista długów, które się nie przedawniają. Te zobowiązania musisz spłacić [28.05.2024 r.] OPRAC.: Justyna Trawczyńska

Niektóre długi mogą ulec przedawnieniu. jest jednak grupa takich, które nie ulegają przedawnieniu. Na kolejnych zdjęciach znajdziecie listę długów, które nie podlegają przedawnieniu >>> pixabay/zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (7 zdjęć)

Przedawnienie długu to pojęcie z kodeksy cywilnego, które pozwala pozwala dłużnikowi uniknąć zapłaty długu w pewnych okolicznościach. Do tego jednak muszą być spełnione pewne warunki, a warto dodać, że zdarza się to bardzo rzadko. Jest też szereg zobowiązań, które nie ulegają przedawnieniu. Oto one.