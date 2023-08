Oto lokalizacje fotoradarów w Kujawsko-Pomorskiem. W tych miejscach trzeba uważać [18.08.2023]

Zgodnie z obowiązującymi od 1 stycznia 2022 r. przepisami, kierowcy za przekroczenie prędkości mogą zapłacić 2,5 tys. zł a nawet stracić prawo jazdy na 3 miesiące.

W myśl obowiązujących przepisów, policjant na miejscu może ukarać kierowcę mandatem maksymalnie do 5 tys. zł, a przy zbiegu wykroczeń do 6 tys. zł. W przypadku skierowania sprawy do sądu, grzywna może sięgnąć nawet 30 tys. zł.