Oto modne fryzury na lato 2023. Zobacz najmodniejsze pomysły na włosy krótkie i długie [14.06.2023]

W trendach są zarówno klasyczne fryzury nawiązujące do stylu lat 90. XX wieku ale również nowoczesne, mocne cięcia czy ciekawe przedziałki. Wśród modnych fryzur damskich na długie włosy pojawiają się warstwy, cięcie butterfly cut i wysokie kucyki oraz niesforne loki.

Hitem na lato są pełne objętości i blasku fryzury, które królowały w latach 90. - pełne objętości i wymodelowane włosy wyglądają zdrowo a także dodają pewności siebie. Jak podkreślają styliści, najważniejszy trik to pozostawienie włosów do samoistnego wysuszenia. Można je także luźno upiąć - im bardziej chaotyczna będzie fryzura, tym lepiej - albo związać w kucyk. To idealna wakacyjna stylizacja.