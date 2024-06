Oto modne fryzury na lato 2024 od Ukrainek. Mamy nowe kolory, cięcia, stylizacje [21.06.2024 r.]

Modne fryzury od Ukrainek

Kobiety z Ukrainy są znane z dbałości o wygląd i urodę. Ich podejście do mody fryzjerskiej nieco różni się od tego, co popularne w Polsce, co czyni je źródłem świeżych inspiracji dla Polek.

W Polsce, od stycznia do września 2022 roku, obywatele Ukrainy założyli ponad 10 tys. firm, z czego znacząca część działa w branży beauty. Salony prowadzone przez Ukrainki cieszą się rosnącym zainteresowaniem, oferując szeroką gamę usług, od fryzjerstwa po zabiegi kosmetyczne. Co ciekawe, większość tych przedsiębiorstw to inicjatywy kobiece, co pokazuje, jak duży wpływ mają Ukrainki na kształtowanie trendów w polskiej branży beauty.

Przeczytaj także: