Oto modne fryzury na wiosnę i lato 2024. "Umbrella hair" to hit koloryzacji włosów - zobacz zdjęcia [15.04.2024]

Oto modne fryzury na wiosnę i lato 2024

"Umbrella Hair" to wielowymiarowa, odważna, energiczna i zabawna fryzura, w której włosy są kolorowe, ale równocześnie bardzo zwiewne, lekkie i delikatne. Idealnie sprawdzi się na wiosnę i nadchodzące lato. Modna koloryzacja typu "Umbrella Hair" to zwykle dwa kontrastujące kolory włosów ułożone warstwowo jeden na drugim lub przeplatające się. Daje to efekt "parasolki" z jednym kolorem na górze głowy i innym kolorem prześwitującym pod spodem.

Fryzura "Umbrella Hair" to jedna z najmodniejszych fryzur na wiosnę i lato 2024. Modna koloryzacja "Umbrella Hair" pasuje zarówno do krótkich, jak i długich włosów. Nazwa fryzury związana z parasolką odnosi się do ciekawej koloryzacji, w której jeden kolor przykrywa drugi - często kontrastujący - niczym parasolka.

Chociaż zazwyczaj jest to odważna koloryzacja, można wybrać wersję bardziej subtelną, mieszając więcej kolorów lub używając odcieni o podobnej tonacji. "Umbrella Hair" to bardziej ekstremalna wersja tego, co często robią koloryści, by osiągnąć wielowymiarowość. Zwykle utrzymuje się jaśniejsze obszary na górze i wokół twarzy, zaś włosy przy karku są ciemniejsze, co nadaje ogólnej głębi - wyjaśniają eksperci.