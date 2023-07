Oto modne paznokcie na lato 2023 - zobacz inspiracje i pomysły. Viva Magenta to najmodniejszy kolor roku [31.07.2023 r.] OPRAC.: Magdalena Walczak-Grudzka

Viva Magenta - kolor roku 2023 Viva Magenta to jeden z najmodniejszych trendów na paznokciach. Jak wyglądają paznokcie w kolorze Viva Magenta? W naszej galerii znajdziesz inspirację na najmodniejsze paznokcie w kolorze Viva Magenta. unsplash.com Zobacz galerię (21 zdjęć)

Modne paznokcie na lato 2023. Viva Magenta - odważny kolor, który kojarzy się z odwagą, bezkompromisowością i pozytywnym nastawieniem do życia - to kolor roku Pantone. Viva Magenta jest optymistyczny, energetyczny, nowoczesny, symbolizuje radość i zmiany. To także jeden z najmodniejszych trendów manicure 2023. Sprawdź, jak się prezentuje się Viva Magenta na paznokciach i czy ten typ paznokci do Ciebie pasuje.