Oto modne paznokcie na święta i Sylwestra 2023. Aura Nails to jeden z najpiękniejszych trendów na paznokciach [29.12.2023 r.] OPRAC.: Magdalena Walczak-Grudzka

Oto modne paznokcie na święta Bożego Narodzenia i na Sylwestra 2023. Aura Nails, czyli paznokcie na podstawie naszej aury, to jeden z najmodniejszych trendów manicure 2023. Aura Nails - paznokcie, które odzwierciedlają naszą energię i aurę, którą wytwarzamy - to efekt zniewalający, magiczny, wręcz hipnotyzujący! Sprawdź, jak się prezentują Aura Nails i czy ten typ paznokci do Ciebie pasuje. Oto modne paznokcie na święta i Sylwestra 2023 - zobacz pomysły stylistek paznokci i salonów kosmetycznych.