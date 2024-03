Oto modne paznokcie na wiosnę 2024. Dots nails, czyli paznokcie z kropką to teraz hit - zobacz pomysły, wzory i zdobienia [2.03.2024 r.]

Oto modne paznokcie "dots nails" - stylizacje i wzory na wiosnę 2024

Na wiosnę 2024 modne będą paznokcie pomalowane na jednolity kolor. Doskonałą propozycją dla wielbicielek naturalnych paznokci są "dots nails" - eleganckie, delikatne i minimalistyczne paznokcie z kropeczką. Manicure "dots nails" zachwyca. To jeden z najmodniejszych trendów manicure tego roku.

Gorący trend w manicure 2024 to nieustannie brokat. Nadal modne są cyrkonie, kamienie czy błyszczące folie, łączenia kolorów czy French z kolorową końcówką.

Modne paznokcie na wiosnę 2024 rok zadziwiają swoją różnorodnością. Na paznokciach królują wiosenne motywy i zwiastujące wiosnę pastele. Trendy manicure to także ciekawe zdobienia, błysk, brokat. Ciekawe są także pomysły na paznokcie z perłowym lakierem lub ombre. Wiosną na paznokciach królują takie kolory, jak zieleń, błękit, czerwień i róż, zwłaszcza w jasnych, żywych odcieniach. Zawsze modna jest również klasyka - subtelne kolory, wśród których w lutym najczęściej wybierane są odcienie nude, beż, cielisty, jasny pudrowy róż.

Oto paznokcie "dots nails" - modny manicure na wiosnę 2024

Dots nails to modne paznokcie w naturalnym wydaniu, które dodają lekkości i dziewczęcego uroku. Paznokcie w kropki to jeden z najważniejszych trendów nie tylko w manicure - kropki pojawiają się także w makijażu, szczególnie oczu.

Manicure "Dots nails" pasuje zarówno do długiej płytki, jak i do krótkich paznokci. "Dots nails" wyglądają intrygująco, prezentują się rewelacyjnie, są uniwersalne, delikatne, kobiece a jednocześnie pełne życia! Paznokcie w kropki to idealnie sprawdzą się wiosną.