Oto modne paznokcie w 2023 roku - inspiracje i pomysły. Viva Magenta to najmodniejszy kolor roku Pantone [10.01.2023 r.]

Modne paznokcie 2023. Pantone ogłosił kolor roku 2023. To Viva Magenta - odważny kolor, który wywodzi się z palety czerwieni. Kolor roku 2023 kojarzy się z odwagą, bezkompromisowością i pozytywnym nastawieniem do życia. Ta nietuzinkowa i energetyczna barwa ma zachęcać do zmian, mobilizować i pobudzać kreatywność. PANTONE 18-1750 Viva Magenta ma dodać energii, wzniecić wewnętrzną siłę i zainspirować do nieszablonowego myślenia. Viva Magenta to także jeden z najmodniejszych trendów manicure 2023. Kolor ten pasuje zarówno do długiej płytki, jak i do krótkich paznokci. Paznokcie Viva Magenta wyglądają intrygująco, prezentują się rewelacyjnie, są odważne, pełne energii i radości, wręcz hipnotyzujące!Jak wyglądają paznokcie w kolorze Viva Magenta, czyli kolorze roku 2023 wybranym przez Pantone? Ten trend podbija serca kobiet! Szukasz pomysłu na modne paznokcie? W naszej galerii znajdziesz inspirację na najmodniejsze paznokcie w kolorze Viva Magenta. Przedstawiamy najmodniejsze inspiracje, kolory i wzory paznokci na 2023. Sprawdź na kolejnych zdjęciach, jak prezentuje się Viva Magenta na paznokciach i czy ten rodzaj manicure do Ciebie pasuje >>>>>

unsplash.com