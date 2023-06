Oto modne stylizacje Małgorzaty Kożuchowskiej. Zobacz inspiracje eleganckie i codzienne - zdjęcia

Skąd pochodzi Małgorzata Kożuchowska?

Małgorzata Dorota Kożuchowska urodziła się 27 kwietnia 1971 we Wrocławiu. Wychowywała się w Toruniu. To niekwestionowana gwiazda szklanego i wielkiego ekranu, a także scen teatralnych. Ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie w 1994. Po studiach dołączyła do zespołu warszawskiego Teatru Dramatycznego (grała w nim do 2005). Następnie (do 2014) związana była z Teatrem Narodowym. Współpracowała z teatrami: Na Woli, Komedia i IMKA, z Narodowym Centrum Kultury, Teatrem Polskim w Bielsku-Białej, Teatrem Polskiego Radia i Teatrem Telewizji Polskiej.