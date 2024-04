Oto mój domowy napar z liścia laurowego. Wypicie tego naparu pomaga na wiele dolegliwości [8.04.2024 r.]

Liść laurowy, nazywany również liściem bobkowym, to suszone liście wawrzynu szlachetnego (Laurus nobilis), rosnącego głównie w regionie śródziemnomorskim. Choć znany jest przede wszystkim jako aromatyczna przyprawa, jego zastosowania wykraczają daleko poza kuchnię. Niemniej jednak, w moim domu, ma swoje stałe miejsce w szafce kuchennej, często używany do przyprawiania potraw, takich jak bigos, rosole, czy pieczenie.

Liść laurowy, czyli skarbnica składników odżywczych

To, co czyni liść laurowy tak wartościowym, to jego bogate bogactwo składników odżywczych. Zawiera olejki eteryczne, witaminy (takie jak A, B2, B3, B5, B6, C), oraz minerały (w tym wapń, żelazo, potas). Dodatkowo, dostarcza kwas foliowy, flawonoidy oraz garbniki, co sprawia, że jest nie tylko przyprawą, ale również leczniczym eliksirem.