Oto mój domowy trik na zamiokulkasa. Dzięki temu wypuszcza nowe liście [5.04.2024 r.]

Nawóz do zamiokulkasa - klucz do sukcesu

Dlatego postanowiłem wypróbować prosty, ale skuteczny nawóz, który pomógł mi przywrócić mojemu zamiokulkasowi blask. Przygotuję go samodzielnie, korzystając z łatwo dostępnych składników, które z pewnością masz w kuchni. Szczegółowe opisy domowych nawozów do zamiokulkasa prezentuje w poniższej galerii.

Jak pielęgnować zamiokulkasa - podstawowe zasady

Podlewanie jest kluczowym elementem opieki nad zamiokulkasem. Roślina ta nie lubi nadmiaru wody, więc lepiej podlewać ją z umiarem. U mnie sprawdza się zasada podlewania raz na 2-3 tygodnie, zimą jeszcze rzadziej - raz na miesiąc. Pamiętaj również, aby używać wody o temperaturze pokojowej, która odstała. Nadmierna wilgoć może prowadzić do gnicia korzeni, co z kolei może być katastrofalne dla Twojego zamiokulkasa.

Kolejnym ważnym aspektem pielęgnacji zamiokulkasa jest regularne przecieranie liści. Nie zalecam jednak moczenia ich, ponieważ może to prowadzić do osadzania się wapnia na powierzchni liści, co sprawi, że stracą one swój naturalny połysk. Zamiast tego, raz na jakiś czas delikatnie przetrzyj liście wilgotną ściereczką, aby usunąć kurz i zabrudzenia. Unikaj również stosowania preparatów nabłyszczających, które mogą negatywnie wpływać na kondycję rośliny.