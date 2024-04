Oto najbardziej radioaktywne produkty spożywcze - lista. One mają najwięcej promieniotwórczych pierwiastków [11.04.2024 r.]

Pierwiastki promieniotwórcze w żywności

Wśród pierwiastków promieniotwórczych występujących w żywności można wymienić rad 226Ra, potas 40K, uran, cez czy stront. Niektóre z nich naturalnie występują w przetworach mlecznych, produktach zbożowych, owocach, warzywach czy wodzie mineralnej. Inne zaś, tak jak rad, migrują z gleby do roślin oraz wody, a następnie dostają się do organizmów zwierząt.

Oto lista najbardziej radioaktywnych produktów spożywczych

To, jak bardzo radioaktywny jest dany produkt spożywczy, zależy od ilości znajdujących się w nim pierwiastków promieniotwórczych. Liderem są orzechy brazylijskie, których aktywność wynosi 6600 pCi/kg. Co jeszcze znalazło się na liście? Szczegóły w galerii:

Radioaktywne produkty spożywcze - czy mogą zaszkodzić?

W pewnym stopniu każdy produkt spożywczy jest napromieniowany. Wspomniane wcześniej orzechy brazylijskie zawierają w sobie dużo radu i potasu, których zbyt wysokie stężenie może upośledzić pracę narządów. Jednak spożywane z umiarem nie dają negatywnych skutków. Rekomendowana dawka to ok. 30 gramów, co odpowiada ok 7 sztukom.