Oto najdroższe rasy kotów na świecie. Za te koty trzeba zapłacić krocie! [zdjęcia - 19.05.2021 r.]

Ashera Egzotyczny i najdroższy kot na świecie. Powstał poprzez skrzyżowanie kota domowego z afrykańskim serwalem. Podobny do kota bengalskiego. Koty te są bardzo aktywne, wymagają dużo ruchu, uwagi, aktywności i zainteresowania ze strony człowieka. Są przy tym bardzo społeczne i mają pewne cechy uznawane powszechnie za psie, a nie kocie – łatwo uczą się chodzenia na smyczy, aportowania i innych sztuczek. Silnie przywiązują się do opiekuna i z utęsknieniem czekają na jego powrót do domu. Rasa ekstremalnie droga – obecnie już nie jest hodowana. Jeśli chciałbyś spędzać wolny czas z pupilem, musiałbyś zapłacić za niego około 100 tysięcy dolarów.

domena publiczna