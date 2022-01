Dlaczego wkładano myszy do ust, do czego potrzebne były odchody krokodyla i na co miały pomagać bąki zatrzymane w słoiku? Jakie choroby miało wyleczyć ucinanie języka? Historia medycyny pełna jest opowieści o zaskakujących środkach medycznych, tajemniczych tonikach, dziwnych miksturach i ciekawych "lekach". Oto najbardziej dziwaczne zabiegi wszech czasów. Zobacz w galerii najdziwniejsze metody leczenia >>>>>

pixabay.com