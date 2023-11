Oto najgorsze dodatki do koktajli. Tego lepiej nie dodawać do smoothie, jeśli chcesz schudnąć [18.11.2023] OPRAC.: Magdalena Walczak-Grudzka

Koktajl to szybki, wygodny i pełen składników odżywczych pomysł na szybkie śniadanie czy przekąskę w ciągu dnia. Samodzielnie przygotowane smoothie to doskonały, zdrowy wybór. Okazuje się jednak, że wystarczy jeden składnik, by koktajl stał się wysokokaloryczny a nawet szkodliwy dla zdrowia. Zobacz teraz 8 najgorszych dodatków do koktajli czy smoothie. Sprawdź teraz w naszej galerii, czego lepiej nie dodawać, jeśli chcesz schudnąć.