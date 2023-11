Oto najgorsze fryzury dla kobiet po 60. roku życia. Te uczesania i cięcia bezlitośnie postarzają [19.11.2023 r.] ak

Kobiety w każdym wieku chcą wyglądać ładnie. W dzisiejszych czasach mają mnóstwo możliwości, by zadbać o siebie - o strój, makijaż, manicure, a także o fryzurę. Nieodpowiednia fryzura może wiele popsuć w wyglądzie kobiety. Ważne jest, by dobrać cięcie i uczesanie odpowiednie do kształtu twarzy, a także do wieku. Również kolor fryzury ma duże znaczenie - powinien pasować do karnacji, do typu urody. Mamy zestawienie najgorszych fryzur po 60. roku życia. Takie uczesania dodają lat i sprawiają, że twarz wygląda staro.