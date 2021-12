Oto najlepsze i skuteczne sposoby, by zmiękczyć pierniczki. Co trzeba zrobić? [lista - 18.12.2021]

Makowiec, keks, sernik i... pierniczki. Bez tych słodkich przysmaków nie wyobrażamy sobie świąt Bożego Narodzenia. Przepisów na pierniki jest wiele. Tradycyjnie pierniczki przygotowuje się z mieszaniny mąk pszennej i żytniej oraz mleka, jajek, karmelizowanego cukru i miodu. Dodaje się do nich imbir, przyprawę korzenną, cynamon, goździki czy gałkę muszkatołową.Są przepisy, według których pierniczki można upiec nawet w wigilię Bożego Narodzenia i od razu będą pyszne i miękkie. Według innych przepisów, pierniki po upieczeniu powinny leżeć nawet kilka tygodni. Co zrobić, by twarde pierniczki były gotowe do zjedzenia na święta? Co zrobić, żeby pierniki zmiękły? Poznaj na kolejnych slajdach naszej galerii najlepsze i skuteczne sposoby na zmiękczenie pierniczków >>>>>

Wojciech Wojtkielewicz