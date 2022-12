Oto najlepsze kwiaty doniczkowe na grudzień. Idealnie do dekoracji na Boże Narodzenie [15.12.2022 r.]

Zdecydowanie wśród roślin doniczkowych w grudniu królują te, które mogą posłużyć do udekorowania i stać się choinką. Mamy tu szeroki wybór cyprysów, tui (żywotników), świerków, jodeł. Od kilku lat w Polsce jest dostępna także niezwykle wdzięczna roślina wiecznozielona - araukaria, która jest łatwa do uprawy i spokojnie powinna przetrwać do kolejnych świąt. W wielu krajach jest to popularne drzewko na święta, w Indiach nazywa się je nawet drzewkiem bożonarodzeniowym (Christmas Tree).