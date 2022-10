Oto najlepsze witaminy i minerały na mózg. Te witaminy warto brać będąc seniorem na pamięć i koncentrację [1.10.22]

Mózg, tak jak każdy inny organ, do prawidłowego funkcjonowania potrzebuje regularnego dostarczania określonych witamin i minerałów. Największym wrogiem mózgu jest czas - skoro starzeją się wszystkie komórki i tkanki człowieka, dotyczy to także mózgu. Obniża się liczba neuronów korowych, a warstwa korowa staje się cieńsza. Liczba wielkich neuronów maleje, natomiast wzrasta liczba neuronów małych. Wszystkie te zmiany prowadzą do otępienia, problemów z koncentracją i pamięcią. Jednakże proces ten można opóźnić właściwą dietą.