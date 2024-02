Oto najmądrzejsze znaki zodiaku. Według Wróżki Romy te znaki cechuje inteligencja [12.02.2024 r.]

Znaki zodiaku i ich charakterystyka. Które znaki zodiaku są uważane za najinteligentniejsze?

Inteligencja, pochodząca od łacińskiego słowa "intelligentia", jest związana z pojmowaniem i rozumem. W astrologii znaki zodiaku są często grupowane według czterech żywiołów: ognia, ziemi, powietrza i wody. Każdy z tych żywiołów ma swoje własne cechy, które przypisuje się znakom zodiaku.

Baran, Lew i Strzelec - charakteryzują się dynamizmem, entuzjazmem i inicjatywą. Są pełne energii i zapału do działania, co często prowadzi ich do osiągania swoich celów. Znaki ziemi - Byk, Panna i Koziorożec - wyróżniają się ostrożnością, praktycznością i realizmem. Są one zwykle ugruntowane, stabilne i mają zdolność do podejmowania mądrych decyzji.