Oto najmodniejsze fryzury na sylwestra - zdjęcia, inspiracje. Takim uczesaniem olśnisz wszystkich [15.12.2023 r.]

Jakie fryzury są modne w 2023 roku na sylwestra?

Wkrótce pożegnamy stary rok 2023 i powitamy nowy - 2024. Wiele osób będzie świętować z tej okazji na imprezach sylwestrowych. Niektórzy bawią się wśród przyjaciół na domowej imprezie, inni wybierają się na eleganckie bale czy rauty. Niezależnie od miejsca, gdzie będziemy się bawić, każdy chce wyglądać jak najlepiej. Panowie szykują marynarki, koszule, panie - piękne błyszczące sukienki z cekinami, szykowne buciki na szpileczce, fikuśne torebeczki. Ale oprócz stroju ważna jest również odpowiednia fryzura. Niewłaściwie dobrane uczesanie może sprawić, że cały wysiłek włożony w to, by dobrze wyglądać, pójdzie na marne.

Wiele kobiet decyduje się na skorzystanie z usług fryzjera. Jednak w gorącym okresie tuż przed końcem roku większość terminów zwykle jest już zajęta - fryzjerzy nie mają gdzie wcisnąć w grafik przysłowiowej szpilki i nie ma co liczyć na fryzurę z salonu. Co nam wtedy zostaje? Piękną i stylową fryzurę możesz wykonać samodzielnie w domu. Potrzebujesz do tego kilku ozdób, najlepiej błyszczących, z cekinami, piórkami, kokardami - im bardziej ozdobne, tym lepiej. Takie spinki, gumki, opaski kupisz w każdym markecie, a może masz nawet w swojej okolicy profesjonalny sklep z gadżetami do stylizacji włosów i fryzur? Warto się rozejrzeć, albo sprawdzić w internecie.