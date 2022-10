Oto najmodniejsze kolory farb na jesień 2022. Takie odcienie warto teraz wybrać do salonu czy sypialni [zdjęcia - 12.10.2022 r.]

Jaki kolor farby wybrać do salonu, sypialni czy przedpokoju? Eksperci z Alanboswell.com sprawdzili, które kolory farb ściennych kojarzące się z jesienią są najbardziej popularne i najczęściej wybierane w tym sezonie. Na podstawie liczby wyszukiwań w internecie powstał ranking najmodniejszych jesiennych kolorów i trendów kolorystycznych farb do wnętrz 2022.Jeśli chodzi o jesienne pomysły na dekoracje wnętrz, na pierwszy plan wysuwają się głębokie, ciepłe kolory - czerwienie, pomarańcze i żółcie a także odcienie różu.Myślisz o przemalowaniu i odświeżeniu mieszkania, ale nie wiesz, jakie są modne kolory ścian?Zobacz TOP 20 najmodniejszych i najpopularniejszych kolorów farb na jesień 2022 w naszej galerii. Może uda Ci się wybrać farbę idealną do Twojego salonu czy sypialni >>>>>

unsplash.com