Oto najpiękniejsze policjantki w Kujawsko-Pomorskim [zdjęcia]

W lipcu obchodzone jest święto policji. Z tej okazji zebraliśmy dla Was zdjęcia najpiękniejszej części policji w Kujawsko-Pomorskiem. Zawód policjanta większości kojarzy się z zajęciem dla mężczyzn, ale w szeregach policji nie sposób nie dostrzec kobiet. Coraz więcej kobiet wstępuje do służb mundurowych. Obecnie policjantki służą we wszystkich pionach: w prewencji, służbie kryminalnej czy dochodzeniowej. Kobiety pełniące służbę nie mają żadnych przywilejów, tak samo jak mężczyźni wykonują codziennie powierzone im zadania. Zobaczcie zdjęcia policjantek z naszego regionu uchwycone przez naszych fotoreporterów.

Archiwum