Oto najpopularniejsze przesądy sylwestrowe i noworoczne. Co przyniesie nam szczęście w nadchodzącym roku?

Sylwester to szczególna data, pełna symboliki i przesądów. Według wierzeń - jaki będzie sylwester, taki cały rok. Sposób więc spędzania Sylwestra i Nowego Roku może mieć ogromne znaczenie. Co przyniesie nam niepowodzenie, a jakie czynności zapewnią szczęście w nachodzącym roku? Odpowiedzi na to pytanie znajdziesz w naszej galerii.