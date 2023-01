Oto najtańsze domy do kupienia w Polsce. Może je mieć za mniej niż 80 tysięcy złotych [3.01.23] Weronika Błaszczyk

Wszystkie kosztują mniej niż 80 tysięcy złotych. To prawdziwa okazja. Zobacz, jak wyglądają najtańsze domy na sprzedaż w Polsce! Sprawdź wszystkie oferty ---> otodom.pl Zobacz galerię (13 zdjęć)

Ceny nieruchomości bywają naprawdę wysokie, szczególnie w ostatnim czasie. W przypadku, gdy ktoś poszukuje nowego domu, a nie dysponuje zbyt wysokim zapleczem finansowym, to nadal ma szansę na znalezienie czegoś w niższej cenie. Na terenie całej Polski nie brakuje bowiem ogłoszeń o sprzedaż budynku mieszkalnego do kwoty 80 tysięcy złotych. Choć większość takich miejsc wymaga remontu, to nadal jest to bardzo dobra oferta. Jak wyglądają i ile kosztują najtańsze domy na sprzedaż w Polsce? Przekonaj się o tym, sprawdzając naszą galerię!