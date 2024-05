Oto największy błąd w nawożeniu truskawek wiosną - przez to są mniej słodkie. Tym zasilaj truskawki w maju i czerwcu [28.05.2024 r.]

Uprawa truskawek we własnym ogródku lub na działce jest ekologiczna i może nam dać dużo satysfakcji. Domowe uprawy warzyw i owoców są coraz bardziej doceniane. Mamy wtedy pewność, co ląduje na talerzu naszym i bliskich nam osób. Sadzonki truskawek bez problemu dostaniemy w każdym markecie ogrodniczym lub na targowisku. Pielęgnacja truskawek wymaga jednak co najmniej podstawowej wiedzy ogrodniczej - po drodze czeka na nas wiele pułapek.