Oto najzdrowsze śniadanie. Neurolodzy są pewni - te trzy produkty warto jeść na śniadanie dla zdrowego mózgu [26.04.2023] OPRAC.: Magdalena Walczak-Grudzka

Nocna owsianka pomaga zaspokoić apetyt i schudnąć. Eksperci nie mają wątpliwości, że najlepsze i najzdrowsze śniadanie to nocna owsianka.Oto przepisy na najlepsze nocne owsianki na odchudzanie - zobacz teraz w naszej galerii >>>>> unsplash.com Zobacz galerię (7 zdjęć)

Jakie śniadanie jest najzdrowsze? Co warto jeść z rana, by czuć się sytym i mieć energię do działania? Zdaniem ekspertów śniadanie powinno być sycące, zapewniać odpowiednią porcję składników odżywczych a jednocześnie... być łatwe do przygotowania. Neurolodzy wskazali najzdrowszy pomysł na śniadanie. Sprawdź to teraz w naszej galerii.