Oto niemal pewne dodatki do emerytur i rent po waloryzacji w 2024 roku. Mamy nowe stawki

Waloryzacja emerytur i rent przekłada się także na waloryzację dodatków do emerytur i rent. W ubiegłym roku waloryzacja była rekordowa i wyniosła aż 14,8 proc., co wymusiła rosnąca inflacja. W tym roku prognozowana waloryzacja świadczeń ma wynieść 12,3 proc. Taki wskaźnik poprzedni rząd wpisał do ustawy budżetowej.

Waloryzacja świadczeń może być jednak minimalnie niższa ze względu na spadającą inflację w drugiej połowie 2023 roku. 15 stycznia br. prezes GUS wydał komunikat w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2023 roku, czyli tzw. inflacji emeryckiej. Ogłoszono w nim, że "średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2023 roku w stosunku do 2022 roku wyniósł 111,9 (wzrost cen o 11,9 proc.)". Oznacza to, że tegoroczna waloryzacja emerytur i rent na pewno nie będzie już niższa niż 11,9 proc. Rząd może jednak zdecydować, że świadczenia wzrosną o 12,3 proc. jak poprzedni rząd zapisał w ustawie budżetowej. Przekonamy się o tym w drugiej połowie lutego.