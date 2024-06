Oto nowa fura Smolastego. Pierwszy taki samochód w Polsce! Cena? Lepiej usiądźcie! [6.06.2024]

Znany piosenkarz i producent muzyczny Smolasty to fan sportowych samochodów. W jego garażu stoi już Audi R8, Ferrari 296 GTB, a teraz najnowszą zabawką muzyka jest McLaren 750s w wersji coupe. Smolasty przyznał, że to pierwszy taki model sprzedany w Polsce. Jak wygląda nowe auto Smolastego - zobaczcie w naszej galerii zdjęć!

Tak wygląda nowy samochód Smolastego. To kolejne sportowe auto w jego garażu

McLaren wypuszcza na rynek około 5000 samochodów. Większość dopasowana jest personalnie do kupującego, a zdarzało się, że producent odmawiał sprzedaży samochodu klientówi, którego uznano za niezbyt godnego do prowadzenia tego auta i promowania marki.

Tak wygląda nowy samochód Smolastego. Takiego w Polsce nie miał jeszcze nikt

McLaren 750s w wersji coupe to pierwszy taki egzemplarz na polskich szosach. Do jego produkcji zastosowano rozwiązania testowanme wcześniej w Formule 1, samo wykonane z karbonu nadwozie waży zaledwie 100 kilogramów. Specjalnie zaprojektowane hamulce zatrzymają auto z prędkości 100 km/h do zera na dystansie zaledwie 30 metrów.