Oto nowy Kalendarz Rossmanna 2023. Pracownice Rossmanna z całej Polski w niezwykłej leśnej sesji [zdjęcia]

Już po raz czternasty Rossmann wydał swój firmowy kalendarz, w którym modelkami były pracownice sklepów i centrali firmy Rossmann. Tym razem kobiety pozowały w leśnej, zielonej okolicy. Stylizacje dobrano odpowiednio do poszczególnych miesięcy a motywem przewodnim stała się ekologia i hasło przewodnie "Czujesz Klimat?"Na kartach kalendarza znalazło się 12 dziewczyn pracujących w drogeriach Rossmann, pochodzących z całej Polski. W poprzednich edycjach tego wyjątkowego kalendarza w roli modelek pojawiały się także mieszkanki Bydgoszczy i Torunia. Dla pracownic Rossmanna udział w sesji kalendarzowej to przygoda i realizacja marzenia o profesjonalnej sesji zdjęciowej. Kalendarz Rossmanna nie trafia do sprzedaży. Jest limitowany i stanowi pamiątkę dla uczestniczek sesji. U nas możesz obejrzeć te wyjątkowe zdjęcia. Zobacz je na kolejnych slajdach >>>>>

materiały prasowe Rossmann