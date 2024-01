Oto nowy modny kolor włosów 2024 - "zimne kakao". To fryzury idealne dla blondynek i brunetek [12.01.2024] OPRAC.: Magdalena Walczak-Grudzka

Modne fryzury na 2024 rok. "Zimne kakao" to jedna z najmodniejszych koloryzacji w 2024 roku. Połączenie jasnego brązu i liliowego fioletu daje fantastyczny efekt na włosach, wygląda oryginalnie i efektownie. To koloryzacja idealna dla blondynek, brunetek i szatynek. To odważna fryzura a jej efekt jest zniewalający! Sprawdź, jak prezentują się włosy w kolorze "zimne kakao" i czy ten typ fryzury do Ciebie pasuje.