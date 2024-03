Oto numery oszustów, których zgłaszają internauci. Mamy nową listę na marzec 2024 [5.03.2024 r.]

Niestety kradzieże pieniędzy przez telefon są skuteczne, a dodatkowym wsparciem dla oszustów okazuje się technika. Już nie możemy być bezpieczni widząc na wyświetlaczu nazwę banku czy innej instytucji, bo i to potrafią obejść. Dlatego musimy zachować czujność. Schemat oszustwa zwykle jest dość podobny. Niespodziewane zdarzenie, wypadek bliskich, próba kradzieży to od razu budzi w nasz emocje a o to chodzi oszustom, abyśmy wyłączyli myślenie, a zaczęli się kierować emocjami.

Presja czasu to metoda, która się sprawdza. Jeśli musimy coś zrobić w krótkim czasie to od razu powinna nam się zapalić kontrolka. To właśnie działanie oszustów zawsze wymaga szybkiej reakcji. Dodatkowo nigdy nie oddzwaniajmy na numer, który wydaje nam się podejrzany. Zakończmy rozmowę i skontaktujmy się z daną instytucja samodzielnie, wyszukując jej danych w Internecie lub wybierając z listy kontaktów.