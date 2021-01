Oto odmładzające fryzury damskie - zdjęcia. Angled lob to największy hit zimy [zdjęcia]

Angled lob - na czym polega?

Angled lob to tak naprawdę wydłużony lob, którego cięcie przypomina ekierkę. Cięcie jest bardzo geometryczne – mogłoby się więc wydawać, że będzie dobrze wyglądało wyłącznie na włosach prostych. To mylne wrażenie. Angled lob świetnie prezentuje się także na włosach falowanych lub lekko kręconych.

Zobacz zdjęcia: Fryzury damskie, które odmładzają. Tak powinno się czesać, aby wyglądać młodziej!

Jeśli nie wiesz, w jaki sposób się ostrzyc, podpowiadamy. Ta fryzura jest nie tylko na czasie – to uniwersalne cięcie, które odmładza i wyszczupla twarz. W parę chwil twoja buzia nabierze zupełnie nowego wyrazu. Zobacz przykładowe zdjęcia fryzur angled lob w poniższej galerii.

ngled lob to fryzura, której nazwa wzięła się z dwóch angielskich słów. Angle, czyli kąt oraz lob – co jest połączeniem long i bob.

Najlepiej fryzura utrzymuje się na włosach totalnie prostych – wtedy cięcie najłatwiej wyeksponować. Można jednak stosować to cięcie na włosach falowanych lub nawet lekko kręconych. Angled lob może mieć różne długości – niekoniecznie musi to być krótka fryzurka.