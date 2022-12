Oto podróże Marty Manowskiej z programu "Sanatorium miłości". Gwiazda TVP jest uwielbiana przez emerytów i rolników [13.12.22]

Marta Manowska urodziła się w Siemianowicach Śląskich.

Mieszkała w Katowicach, studiowała na Uniwersytecie Śląskim oraz na Univerdidad do Valladoli w Hiszpanii. Pracowała między innymi w Programie III Polskiego Radia oraz w Dzienniku Zachodnim. Jest autorką trzech ksiązek, między innymi "Rolnik szuka żony".

Stała się niezwykle popularna dzięki prowadzeniu takich programów telewizyjnych, jak: "Rolnik szuka żony", "Sanatorium miłości" i "The Voice Senior". Uzyskała kilka nominacji do "Telekamer" w kategorii "osobowość telewizyjna" oraz do "Wiktora" za "odkrycie roku".