Oto popularne produkty o wysokim indeksie glikemicznym. Uważaj na nie na diecie i przy cukrzycy [26.02.2024] JG

Niektóre produkty, choć powszechnie uznawane są za zdrowie, nie są polecane przy cukrzycy i nadwadze z uwagi na indeks glikemiczny. Zobacz listę w naszej galerii. W niektórych przypadkach możesz być zakoczony. pixabay Zobacz galerię (13 zdjęć)

Indeks glikemiczny (IG) to skala, która ocenia, jak szybko spożywany pokarm podnosi poziom glukozy we krwi. Indeks glikemiczny jest ważny szczególnie dla osób z cukrzycą, ponieważ pomaga kontrolować poziom cukru we krwi. Jest istotny również przy diecie odchudzającej. Oto lista popularnych produktów o najwyższym indeksie glikemicznym. Ich należy unikać.