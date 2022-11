Oto produkty z najniższym indeksem glikemicznym - lista. To warto jeść, aby być szczupłym i zdrowym [9.11.22 r.]

Większości z nas zależy na szczupłej sylwetce, ładnej cerze i przede wszystkim - dobrym zdrowiu. Duże znaczenie ma to co spożywamy na co dzień. Pewne produkty warto wprowadzić do swojej diety, a innych lepiej unikać. Pomocny w podjęciu decyzji może być indeks glikemiczny - czyli wskaźnik określający tempo wzrostu glukozy we krwi w ciągu 120 minut od spożycia danego produktu. Jest to często lepsze kryterium od liczby kalorii. Im wyższy wskaźnik IG - tym wyższe będzie stężenie cukru w naszym organizmie po spożyciu posiłku.