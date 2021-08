Oto prosty przepis na grzyby marynowane. Jak zrobić zalewę do grzybów?

Robienie marynowanych grzybów nie jest bardzo pracochłonne. Najwięcej czasu pochłania ich oczyszczenie. Potem przepis jest już bardzo prosty, o czym przekonasz się czytając poniższe składniki i wskazówki.

Składniki - zalewa do 1 kg grzybów z dodatkiem cebuli:

0,5 l wody

0,5 szklanka octu

1 łyżeczka soli (nie muszą być czubata)

1 łyżka cukru

kilka ziaren gorczycy

3-4 ziarenka ziela angielskiego

2 liście laurowe

4-5 ziarenek pieprzu

mała marchewka (opcjonalnie)

Prosty przepis na grzyby marynowane

Zaczynamy od oczyszczenia grzybów, opłukania ich, a następnie możemy pokroić na kawałki takiej wielkości, jaka nam opowiada. Na mniejsze kawałki kroimy również cebulę i marchewkę.

Wszystkie składniki zalewy do marynowania grzybów gotujemy w jednym garnku. W drugim doprowadzamy do wrzenia wodę, w której przez kilka minut (maksymalnie 5-6) obgotowujemy grzyby, marchewkę i cebulę. Odcedzone wkładamy do słoików, jednak nie do pełna. Dobrze jest zostawić ok. 3 cm wolnej przestrzeni. Zalewamy grzyby gorącą zalewą i zakręcamy. Odwracamy do góry dnem. Po wystudzeniu stawiamy słoiki dnem do góry.